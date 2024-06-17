Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 03:23 Güncelleme: 17.06.2024 - 03:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 AIR 310 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        Palet imalathanesinde yangın
        Palet imalathanesinde yangın
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!

        Benzer Haberler

        Mersin'de hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Mersin'de hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Barajın su seviyesi geçen yıla göre yüzde 30 azaldı, uyarı geldi
        Barajın su seviyesi geçen yıla göre yüzde 30 azaldı, uyarı geldi
        Mersin'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
        Mersin'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
        Mersin'de Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri denetlendi
        Mersin'de Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri denetlendi
        Mersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram öncesi şehitlik ve mezarlık ziyareti
        Mersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram öncesi şehitlik ve mezarlık ziyareti
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu bayram mesajı yayımladı
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu bayram mesajı yayımladı