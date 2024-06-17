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        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:05
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        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.K. idaresindeki 42 CZM 80 plakalı otomobil, D400 kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtakiler dışarı çıkarıldı.

        Kazada yaralanan sürücü M.K. ile otomobildeki, L.K, H.K, N.E, E.C. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil, çekici yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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