Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 17 yaşındaki kızdan 8 gündür haber alınamıyor

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, 8 gündür kayıp olan genç kızın bulunması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 17 yaşındaki kızdan 8 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, 8 gündür kayıp olan genç kızın bulunması için çalışma yapılıyor.

        Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinden 8 gün önce ayrılan Hilal Ece Turhan'ın geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

        Ailenin başvurusu üzerine polisin, 17 yaşındaki kızı bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

        Anne Emine Turhan, AA muhabirine, 8 gündür haber alamadığı kızını çok özlediğini söyledi.

        Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

        "Gece telefonla birisiyle mesajlaşıyordu. Ben de tesadüfen görüp telefonu elinden aldım. Kızımla tartıştıktan sonra onu odasına gönderdim. Onu uyarıp sabah sakin bir şekilde konuşacağımızı söyledim ama kızım benle konuşmadan sabah babası işe gittikten sonra saat 8.00 gibi evden çıkıp gidiyor. Ben hiçbir zaman kızımı incitecek bir şey yapmadım. Bugün 8 gün oldu halen kızımdan haber yok. Sesini bize duyurup korkumuzu bir nebze de olsa dindirsin. Kokusuna ve hasretine dayanamıyorum, çok özledim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mersin'de otomobil hayvan pazarına girdi: 2'si ağır 8 yaralı, 7 kurbanlık ö...
        Mersin'de otomobil hayvan pazarına girdi: 2'si ağır 8 yaralı, 7 kurbanlık ö...
        Yeşil deniz kaplumbağaları geldi, denizanaları sahilleri terk etti
        Yeşil deniz kaplumbağaları geldi, denizanaları sahilleri terk etti
        Mersin'de otomobilin hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Mersin'de otomobilin hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Mersin'de hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Mersin'de hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Barajın su seviyesi geçen yıla göre yüzde 30 azaldı, uyarı geldi
        Barajın su seviyesi geçen yıla göre yüzde 30 azaldı, uyarı geldi