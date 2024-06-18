Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Evine gitmek için Kavaklı Mahallesi'ndeki sokakta yürüyen Ali Aktaş'a (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Aktaş, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak çalışma başlattı.
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