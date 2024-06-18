Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak çalışma başlattı.

Evine gitmek için Kavaklı Mahallesi'ndeki sokakta yürüyen Ali Aktaş'a (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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