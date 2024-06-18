Mersin'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı intihar etti
Mersin'in Mut ilçesinde, bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla yaşamına son verdi.
Mersin'in Mut ilçesinde, bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla yaşamına son verdi.
Kelceköy Mahallesi'nin Sarıtaş mevkisindeki ormanlık alanda Mustafa A. (53), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Hasan Y'ye (47) tabancayla ateş etti.
Mustafa A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduktan sonra aynı silahla kendini vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hasan Y'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan Mustafa A'yı hastaneye kaldırdı.
Zanlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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