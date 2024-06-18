Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 26. kez gerçekleştirilen "Dinler Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:43 facebook

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