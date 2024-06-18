Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ATY 356 plakalı minibüs, Kesecik Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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