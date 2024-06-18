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        Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:13 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:17
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        Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ATY 356 plakalı minibüs, Kesecik Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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