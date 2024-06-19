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        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bayramlaşma programı yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:52
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        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bayramlaşma programı yapıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket yetkilileri, inşaat sahasında gerçekleştirilen programda işçilerin bayramını kutladı.

        Çalışanlara hediyelerini takdim eden yetkililer, ziyarette bulundukları Büyükeceli Mahallesi'ndeki camide cemaatle bayramlaştı.

        Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko başkanlığındaki heyet, cemaate seccade hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Çalışanların projeye katkılarını önemseyip, her birine minnettarlık duyduklarını anlatan Zoteeva, şunları kaydetti:

        "Yüzyıllara dayanan, birbirimize karşı merhamet ve sevgi duymayı öğütleyen tüm gelenekler bizim için büyük önem taşıyor. Akkuyu Nükleer AŞ olarak dinler arası işbirliği geleneklerini aktif olarak geliştirmeye devam ediyoruz."

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