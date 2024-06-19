Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada 602 uyuşturucu etkili hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Gülnar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığını iddia edilen 5 şüpheli takibe alındı.

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