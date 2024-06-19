Mersin'de yediemindeki araçların parçalanıp satıldığı iddiasına 6 tutuklama

Adreslerde 11 motosiklet, otomobil ve motosiklet parçaları ile çok sayıda akü ele geçirildi.

Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

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