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        Mersin'de yediemindeki araçların parçalanıp satıldığı iddiasına 6 tutuklama

        Mersin'de yediemin otoparkındaki bazı araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:59
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        Mersin'de yediemindeki araçların parçalanıp satıldığı iddiasına 6 tutuklama
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        Mersin'de yediemin otoparkındaki bazı araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki otoparkta bulunan araçlardan bazılarının parçalara ayrıldıktan sonra satıldığı belirlendi.

        Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

        Adreslerde 11 motosiklet, otomobil ve motosiklet parçaları ile çok sayıda akü ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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