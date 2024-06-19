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        Mersin'deki Arsinoe Antik Kenti'nin çehresi düzenleniyor

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması için temizlik çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:30
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        Mersin'deki Arsinoe Antik Kenti'nin çehresi düzenleniyor
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        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması için temizlik çalışması yürütülüyor.

        Bozyazı Kaymakamlığının açıklamasına göre, 29 Temmuz 2023'te "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kaledibi Mahallesi'ndeki antik kentin çehresi düzenleniyor.

        Anamur Müze Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde tarihi yapı, etrafındaki yabani otlardan arındırılıyor.

        Çalışmayla denize uzanan tepede yer alan Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.

        Çevresinde kale surları olan yapının kalıntıları arasında kesme ve moloz taştan inşa edilmiş bazilika ile kilise bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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