Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor

Tekne turlarına katılan bazı tatilciler de koyları gezdi.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Taşucu ve İncekum plajlarını tercih etti.

Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan hareketlilik devam etti.

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