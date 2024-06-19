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        Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor

        Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan hareketlilik devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:42
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        Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor
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        Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan hareketlilik devam etti.

        Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Taşucu ve İncekum plajlarını tercih etti.

        Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

        Tekne turlarına katılan bazı tatilciler de koyları gezdi.

        Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik gün boyunca sürdü.

        Sahillerdeki yoğunluk nedeniyle Mersin-Antalya karayolundaki trafik akışı aksadı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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