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        Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:11
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        Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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