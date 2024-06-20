Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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