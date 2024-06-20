Yetiştirdiği doktorlar "kadın hastalıklarının duayen hocası" Ayhan'ı minnetle anıyor

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden ve "kadın hastalıklarının duayen hocası" olarak anılan Prof. Dr. Ali Ayhan, yetiştirdiği doktorlar tarafından minnetle yad ediliyor.

Viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 10 Haziran'da yaşamını yitiren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, tıp bilimindeki çalışmalarının yanı sıra eğitimine katkı sunduğu öğrencilerle de iz bıraktı.

Ayhan'ın yetiştirdiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından Prof. Dr. Çağatay Taşkıran, AA muhabirine, Ayhan'ın dünya çapında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Taşkıran, "kadın hastalıklarının duayen hocası" olarak anılan Ayhan'dan çok şey öğrendiklerini belirterek, "Hacettepe Üniversitesinde 40, Başkent Üniversitesinde 17 yıl hiç bıkmadan, yılmadan emek sarf etmiş; hepimize bu vatanı, toprağı sevdirmiş bir hocamızdı. Bizim için çok değerliydi." dedi.

Taşkıran, öğrencilik, asistanlık ve uzmanlık sürecinde Ayhan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Bana bıçağı hoca verdi, ameliyat yapmayı öğretti. Dünyanın önünde en güzel sunumları yapmamız için bizlere müthiş donanım kazandırdı. Bu vatana verdikleri için Allah ondan razı olsun." diye konuştu.