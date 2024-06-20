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        Tarsus Doğa Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 16 bin kişi ziyaret etti

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 16 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:43
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        Tarsus Doğa Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 16 bin kişi ziyaret etti
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        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 16 bin kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı'nda Mersin ve çevre illerden konuklarını ağırladı.

        İçerisinde çok sayıda hayvan türünü barından doğa parkına gelenler burada hem vakit geçirdi hem de hayvanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli sağlık teknikeri Ümit Güngör, aşırı sıcak havaya rağmen 16 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti.

        Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacaklarını kaydeden Güngör, "Yoğunluğumuz devam ediyor. Kent dışından gelen ziyaretçilerimiz var." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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