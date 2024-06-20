Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 16 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı'nda Mersin ve çevre illerden konuklarını ağırladı.

İçerisinde çok sayıda hayvan türünü barından doğa parkına gelenler burada hem vakit geçirdi hem de hayvanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli sağlık teknikeri Ümit Güngör, aşırı sıcak havaya rağmen 16 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti.