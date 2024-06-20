Mersin'de refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ali Akay (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, D400 kara yolu Tekeli Mahallesi'nde refüje çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akay, buradaki tedavisinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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