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        Mersin'de refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:17
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        Mersin'de refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Ali Akay (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, D400 kara yolu Tekeli Mahallesi'nde refüje çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akay, buradaki tedavisinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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