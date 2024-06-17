Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen kızın işlemleri devam ediyor.

Hamidiye Mahallesi'nde 10 Haziran'da evinden ayrıldıktan bir daha dönmeyen Hilal Ece Turhan için arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerini belirlediği kayıp kızı buldu.

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