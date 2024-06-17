Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Hamidiye Mahallesi'nde 10 Haziran'da evinden ayrıldıktan bir daha dönmeyen Hilal Ece Turhan için arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerini belirlediği kayıp kızı buldu.
Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen kızın işlemleri devam ediyor.
Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 10 Haziran'da Hilal Ece Turhan kaybolmuş ailesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.
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