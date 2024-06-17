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        Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu

        Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:02
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        Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu
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        Mersin'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Hamidiye Mahallesi'nde 10 Haziran'da evinden ayrıldıktan bir daha dönmeyen Hilal Ece Turhan için arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerini belirlediği kayıp kızı buldu.

        Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen kızın işlemleri devam ediyor.

        Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 10 Haziran'da Hilal Ece Turhan kaybolmuş ailesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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