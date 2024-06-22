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        Mersin Mut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:13
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        Mersin Mut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Göksu Mahallesi Esen mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz, 2 su tankı, bir itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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