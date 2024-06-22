Mersin'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi'nde dere kenarındaki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının çevredeki otluk alana sıçradığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.