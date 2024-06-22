Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:49 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

        Çilek Mahallesi'nde yaşayan Bekir Aktekin ve Seher Aktekin çifti arasında 20 Haziran'da oturdukları evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma esnasında Bekir Aktekin, pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, Seher Aktekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince zanlı Bekir Aktekin suç aletiyle gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Seher Aktekin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        Bu arada, bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan zanlının, yaklaşık bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak

        Benzer Haberler

        Mersin'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra pompalı tüfekle eşini öldürdü
        Cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra pompalı tüfekle eşini öldürdü
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin Mut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin Mut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin Bozyazı'da piknik ve mesire alanları denetlendi
        Mersin Bozyazı'da piknik ve mesire alanları denetlendi
        Mersin'de refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Mersin'de refüje çıkan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı