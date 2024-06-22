Mersin'de eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Çilek Mahallesi'nde yaşayan Bekir Aktekin ve Seher Aktekin çifti arasında 20 Haziran'da oturdukları evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma esnasında Bekir Aktekin, pompalı tüfekle eşine ateş açtı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, Seher Aktekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince zanlı Bekir Aktekin suç aletiyle gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Seher Aktekin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Bu arada, bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan zanlının, yaklaşık bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.
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