Mersin'de eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Bu arada, bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan zanlının, yaklaşık bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilek Mahallesi'nde yaşayan Bekir Aktekin ve Seher Aktekin çifti arasında 20 Haziran'da oturdukları evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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