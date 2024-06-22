Mersin'de limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Sürücüsü belirlenemeyen 73 AE 147 plakalı limon yüklü kamyon, Darıseki Mahallesi Mersin-Gözne kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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