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        Mersin'de limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:21
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        Mersin'de limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsü belirlenemeyen 73 AE 147 plakalı limon yüklü kamyon, Darıseki Mahallesi Mersin-Gözne kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Kazada sürücü ile kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralananlardan 4'ü olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2'si ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Devrilen kamyon ve yola saçılan limonlar nedeniyle kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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