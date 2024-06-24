Mersin'de torunlarının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki torunuyla motosiklette seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki torunuyla motosiklette seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alsancak Mahallesi'nde dün Salih Ş. (56), motosiklette torunlarıyla markete giderken Efrenk Kordonu Caddesi'nde kimliği belirsiz bir motosiklet sürücüsü tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Tabancayla başından vurulan Salih Ş, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosikletli ve kasklı zanlının, torunlarıyla motosiklette seyreden Salih Ş'ye yaklaşıp başına tabancayla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.
Kayıtlarda, silahla vurulan Salih Ş. ve torunlarının motosikletten düştüğü görülüyor.
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