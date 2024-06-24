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        Mersin'de torunlarının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki torunuyla motosiklette seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:40
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        Mersin'de torunlarının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki torunuyla motosiklette seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Alsancak Mahallesi'nde dün Salih Ş. (56), motosiklette torunlarıyla markete giderken Efrenk Kordonu Caddesi'nde kimliği belirsiz bir motosiklet sürücüsü tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Tabancayla başından vurulan Salih Ş, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosikletli ve kasklı zanlının, torunlarıyla motosiklette seyreden Salih Ş'ye yaklaşıp başına tabancayla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

        Kayıtlarda, silahla vurulan Salih Ş. ve torunlarının motosikletten düştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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