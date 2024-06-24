Mersin'de torunlarının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosikletli ve kasklı zanlının, torunlarıyla motosiklette seyreden Salih Ş'ye yaklaşıp başına tabancayla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alsancak Mahallesi'nde dün Salih Ş. (56), motosiklette torunlarıyla markete giderken Efrenk Kordonu Caddesi'nde kimliği belirsiz bir motosiklet sürücüsü tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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