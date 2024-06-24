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        Mersin'de buğday yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan buğday yüklü tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:43
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        Mersin'de buğday yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan buğday yüklü tırda hasar oluştu.

        Çamalan Mahallesi'nde Burak Genç idaresindeki 42 ERG 15 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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