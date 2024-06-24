Mersin'de buğday yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan buğday yüklü tırda hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan buğday yüklü tırda hasar oluştu.
Çamalan Mahallesi'nde Burak Genç idaresindeki 42 ERG 15 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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