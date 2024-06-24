Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini Mersin sahillerinde geçirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla glamping çadırı, bungalov ve karavan kamp alanlarında 40 bini aşkın tatilci konakladı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı, Su Plajı ve Töbank Tesisleri, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Çam ormanları arasında konaklama ve denize girebilme imkanı sunan glamping çadırı, bungalov ile karavan kamp alanlarını 40 binin üzerinde ziyaretçi tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin belediyenin üç tesisine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.