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        Mersin'de kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

        Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:14
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        Mersin'de kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

        İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

        Başsavcılık koordinesindeki operasyonda adresleri belirlenen 9 zanlı yakalandı.

        Adreslerde, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Operasyonda, fuhşa zorlandığı saptanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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