Mersin'de kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Başsavcılık koordinesindeki operasyonda adresleri belirlenen 9 zanlı yakalandı.
Adreslerde, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Operasyonda, fuhşa zorlandığı saptanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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