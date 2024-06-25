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        Çamlıyayla'da bir iş yerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:30
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        Çamlıyayla'da bir iş yerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kale Mahallesi Marangozcular Sitesindeki bir işyerinin malzemelerin bulunduğu alanda köpeğin havlama sesini duyan iş yeri sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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