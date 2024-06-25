Çamlıyayla'da bir iş yerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kale Mahallesi Marangozcular Sitesindeki bir işyerinin malzemelerin bulunduğu alanda köpeğin havlama sesini duyan iş yeri sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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