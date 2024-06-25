Mersin'de yatağa bağımlı 69 yaşındaki hasta, fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor

Başvurunun ardından tedavi sürecine başlanan Aslan, fizik tedavi, egzersiz ile tekerlekli yürüteç desteğiyle evin içinde yürüyebiliyor ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Aslan, yaşadığı zorluk sebebiyle evde sağlık ve bakım hizmeti alabilmek için belediyeye başvurdu.

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