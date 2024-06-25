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        Mersin'de yatağa bağımlı 69 yaşındaki hasta, fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor

        Mersin'de geçirdiği ikinci bel fıtığı ameliyatı sonucu yatağa bağımlı hale gelen Bahattin Aslan fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:00
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        Mersin'de yatağa bağımlı 69 yaşındaki hasta, fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor
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        Mersin'de geçirdiği ikinci bel fıtığı ameliyatı sonucu yatağa bağımlı hale gelen Bahattin Aslan fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Aslan, 2018'de geçirdiği ikinci bel fıtığı ameliyatı sonrası yatağa bağımlı hale geldi.

        Aslan, yaşadığı zorluk sebebiyle evde sağlık ve bakım hizmeti alabilmek için belediyeye başvurdu.

        Başvurunun ardından tedavi sürecine başlanan Aslan, fizik tedavi, egzersiz ile tekerlekli yürüteç desteğiyle evin içinde yürüyebiliyor ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahattin Aslan, tedavi sürecine katkı sağlayan ekiplere teşekkür etti.

        Belediye bünyesinde görev yapan fizyoterapist Bengisu Gürler de Aslan'ın tamamıyla bağımsız yürümesini amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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