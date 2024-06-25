Mersin'de yatağa bağımlı 69 yaşındaki hasta, fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor
Mersin'de geçirdiği ikinci bel fıtığı ameliyatı sonucu yatağa bağımlı hale gelen Bahattin Aslan fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor.
Mersin'de geçirdiği ikinci bel fıtığı ameliyatı sonucu yatağa bağımlı hale gelen Bahattin Aslan fizyoterapi desteğiyle iyileşiyor.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Aslan, 2018'de geçirdiği ikinci bel fıtığı ameliyatı sonrası yatağa bağımlı hale geldi.
Aslan, yaşadığı zorluk sebebiyle evde sağlık ve bakım hizmeti alabilmek için belediyeye başvurdu.
Başvurunun ardından tedavi sürecine başlanan Aslan, fizik tedavi, egzersiz ile tekerlekli yürüteç desteğiyle evin içinde yürüyebiliyor ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahattin Aslan, tedavi sürecine katkı sağlayan ekiplere teşekkür etti.
Belediye bünyesinde görev yapan fizyoterapist Bengisu Gürler de Aslan'ın tamamıyla bağımsız yürümesini amaçladıklarını kaydetti.
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