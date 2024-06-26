Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki "Tarım Kampüsü"nde yetiştirilen üzümler hasat edildi

        Mersin'de sebze ve meyve yetiştirilen Tarsus Tarım Kampüsü'nde üzüm hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki "Tarım Kampüsü"nde yetiştirilen üzümler hasat edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de sebze ve meyve yetiştirilen Tarsus Tarım Kampüsü'nde üzüm hasadı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl hizmete alınan Sayköy Mahallesi'ndeki kampüsün 17 dekarlık alanında "Bağa Baktım Üzüm Oldu, Yemeye Yüzüm Oldu" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında yetiştirilen üzümlerin olgunlaşmasıyla hasat etkinliği düzenlendi.

        Programa katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, üzüm toplayarak katılımcılara ikram etti.

        Etkinlikte konuşan Pehlivan, 56 dekarlık alana sahip kampüste örnek çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Kampüsün 19 dekarlık alanında coğrafi işaret tescilli Tarsus sarıulak zeytini, keçi boynuzu ve harnup yetiştirildiğini anlatan Pehlivan, "Kampüste başta tarım lisesi olmak üzere öğrencilerimize çeşitli konularda eğitim verilmektedir. Yine aynı şekilde üreticilerimizin daha kaliteli ve yüksek verimli ürün yetiştirmelerine olanak sağlayacak eğitim çalışmaları da yapılmaktadır. Tarım kampüsü, öğrenmek ve öğretmek üzerine kurulmuş bir kampüs." diye konuştu.

        - "Ürettiğimiz 10 üründe Türkiye birincisiyiz"

        Pehlivan, Mersin'in verimli ve bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayarak, "Ürettiğimiz 10 üründe Türkiye birincisi, 11 üründe ikinci, 9 üründe üçüncüyüz. Ürün çeşidimiz çok fazla ve üretim hasılamız yüksek. Mersin'de 380 bin ton üzüm üretiliyor. Kentimiz üzümde üretim anlamında ikinci sırada."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da kampüsün bölge tarımı için yol gösterici konuma ulaşacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse d...
        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse d...
        Mersin'in erkek basketbol takımı Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
        Mersin'in erkek basketbol takımı Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
        Üzerini temizlemek için suya giren fırın işçisi akıntıya kapıldı
        Üzerini temizlemek için suya giren fırın işçisi akıntıya kapıldı
        Mersin'de yatağa bağımlı 69 yaşındaki hasta, fizyoterapi desteğiyle iyileşi...
        Mersin'de yatağa bağımlı 69 yaşındaki hasta, fizyoterapi desteğiyle iyileşi...
        Çamlıyayla'da bir iş yerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Çamlıyayla'da bir iş yerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Mersin'de fuhuş ve insan ticaretine 8 tutuklama
        Mersin'de fuhuş ve insan ticaretine 8 tutuklama