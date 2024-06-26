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        Mersin'de sulama kanalına giren genç boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:45
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        Mersin'de sulama kanalına giren genç boğuldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına giren genç boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki fırında çalışan Abdulselam Toraman (22), berbere gitmek için iş yerinden izin alarak çıktı.

        İddiaya göre, berbere gitmeden önce kıyafetlerine bulaşan unu temizlemek isteyen Toraman, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı.

        Suya atlayan çevredeki vatandaşlar, genci kanaldan çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Toraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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