Toroslar'da park ve yeşil alanlarda yenileme yapılıyor

Mersin'in Toroslar ilçesindeki park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çim biçme, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor.

Ekipler, cadde ve sokaklardaki yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otları da biçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, park ve yeşil alanlardaki düzenlemelerle vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.