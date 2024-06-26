Mersin'de girişimci kadın ürettiği kozmetik ürünleri ihraç ediyor
Mersin'de eşinin rahatsızlığı döneminde merak sardığı doğal ürün yapımında kendini geliştirerek markasını oluşturan Neslihan Cangüler, ürünlerini ihraç eder hale geldi.
Mersin'de eşinin rahatsızlığı döneminde merak sardığı doğal ürün yapımında kendini geliştirerek markasını oluşturan Neslihan Cangüler, ürünlerini ihraç eder hale geldi.
Yenişehir ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Cangüler, uzun yıllar bir mağazanın müşteri temsilciğini yaptı.
Genetik rahatsızlığı bulunan eşinin böbreklerinde sıkıntı çıkması üzerine Cangüler, sağlıklı beslenme ve doğal ürünlere merak sardı.
Bu süreçte eşine böbreğini veren Cangüler, evde kaldığı dönemde doğal kozmetik ürün konusunda sürekli araştırma yaptı.
Bu konuda eğitim almaya karar veren Cangüler, 2020'de Türkiye'nin Eğitim Akademisinin kozmetik kursuna katıldı.
Burada doğal cilt, ağız ve saç bakım kozmetikleri üretimi konusunda eğitim alan Cangüler, evinin mutfağında ilk olarak kolay ve doğal ham maddelerden sabun yapmaya başladı.
Cangüler yaptığı ürünlerin çevresindekilerce beğenilmesi ve talep görmesi üzerine 2022'de kendi markasını oluşturdu.
Ürünlerine talep giderek artan Cangüler, bu yıl Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin Girişim Limanı için alan kullanım sözleşmesi imzaladı.
Merkezin laboratuvarında çalışmalarına devam eden Cangüler, ürünlerini iç piyasadaki çeşitli güzellik salonlarının yanı sıra yurt dışına da gönderir hale geldi.
- "İşimi büyütmeyi hedefliyorum"
Neslihan Cangüler, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve en büyük destekçisinin ise eşi olduğunu söyledi.
Eşinin geçirdiği rahatsızlık sonrası bu alana yöneldiğini anlatan Cangüler, "Eşim böbrek rahatsızlığı geçirdi. Organ nakli gerçekleştirdik, benden alarak ona taktılar. O süreçte doğal ve sağlıklı yaşama, ürünlere ilgim arttı. Kendimi bir anda bu işlerin içerisinde buldum." dedi.
Cangüler, şu an sabunun yanı sıra şampuan, nemlendirici krem ile cilt ve yüz temizleme ürünleri yaptığını belirtti.
Gül, lavanta, Hindistan cevizi kullanarak yaptığı ürünlere talebin her geçen gün arttığını dile getiren Cangüler, şunları kaydetti:
"Firmayı kurduktan birkaç ay sonra Hollanda'dan teklif geldi ve ürün göndermeye başladık. En son Hollanda'ya 1000 ürün gönderdik. Azerbaycandan talep geldi, oraya da göndereceğiz. Ürünlerimin sonuna kadar arkasındayım. Almanya, Özbekistan ve daha birçok ülkeye satmak istiyorum. İşimi büyütmeyi hedefliyorum."
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