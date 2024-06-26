Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de girişimci kadın ürettiği kozmetik ürünleri ihraç ediyor

        Mersin'de eşinin rahatsızlığı döneminde merak sardığı doğal ürün yapımında kendini geliştirerek markasını oluşturan Neslihan Cangüler, ürünlerini ihraç eder hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de girişimci kadın ürettiği kozmetik ürünleri ihraç ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de eşinin rahatsızlığı döneminde merak sardığı doğal ürün yapımında kendini geliştirerek markasını oluşturan Neslihan Cangüler, ürünlerini ihraç eder hale geldi.

        Yenişehir ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Cangüler, uzun yıllar bir mağazanın müşteri temsilciğini yaptı.

        Genetik rahatsızlığı bulunan eşinin böbreklerinde sıkıntı çıkması üzerine Cangüler, sağlıklı beslenme ve doğal ürünlere merak sardı.

        Bu süreçte eşine böbreğini veren Cangüler, evde kaldığı dönemde doğal kozmetik ürün konusunda sürekli araştırma yaptı.

        Bu konuda eğitim almaya karar veren Cangüler, 2020'de Türkiye'nin Eğitim Akademisinin kozmetik kursuna katıldı.

        Burada doğal cilt, ağız ve saç bakım kozmetikleri üretimi konusunda eğitim alan Cangüler, evinin mutfağında ilk olarak kolay ve doğal ham maddelerden sabun yapmaya başladı.

        Cangüler yaptığı ürünlerin çevresindekilerce beğenilmesi ve talep görmesi üzerine 2022'de kendi markasını oluşturdu.

        Ürünlerine talep giderek artan Cangüler, bu yıl Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin Girişim Limanı için alan kullanım sözleşmesi imzaladı.

        Merkezin laboratuvarında çalışmalarına devam eden Cangüler, ürünlerini iç piyasadaki çeşitli güzellik salonlarının yanı sıra yurt dışına da gönderir hale geldi.

        - "İşimi büyütmeyi hedefliyorum"

        Neslihan Cangüler, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve en büyük destekçisinin ise eşi olduğunu söyledi.

        Eşinin geçirdiği rahatsızlık sonrası bu alana yöneldiğini anlatan Cangüler, "Eşim böbrek rahatsızlığı geçirdi. Organ nakli gerçekleştirdik, benden alarak ona taktılar. O süreçte doğal ve sağlıklı yaşama, ürünlere ilgim arttı. Kendimi bir anda bu işlerin içerisinde buldum." dedi.

        Cangüler, şu an sabunun yanı sıra şampuan, nemlendirici krem ile cilt ve yüz temizleme ürünleri yaptığını belirtti.

        Gül, lavanta, Hindistan cevizi kullanarak yaptığı ürünlere talebin her geçen gün arttığını dile getiren Cangüler, şunları kaydetti:

        "Firmayı kurduktan birkaç ay sonra Hollanda'dan teklif geldi ve ürün göndermeye başladık. En son Hollanda'ya 1000 ürün gönderdik. Azerbaycandan talep geldi, oraya da göndereceğiz. Ürünlerimin sonuna kadar arkasındayım. Almanya, Özbekistan ve daha birçok ülkeye satmak istiyorum. İşimi büyütmeyi hedefliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Toroslar'da park ve yeşil alanlarda yenileme yapılıyor
        Toroslar'da park ve yeşil alanlarda yenileme yapılıyor
        Bulvarda yürüyen kişi güçlükle ikna edildi
        Bulvarda yürüyen kişi güçlükle ikna edildi
        Mersin'de sulama kanalına giren genç boğuldu
        Mersin'de sulama kanalına giren genç boğuldu
        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse d...
        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse d...
        Mersin'deki "Tarım Kampüsü"nde yetiştirilen üzümler hasat edildi
        Mersin'deki "Tarım Kampüsü"nde yetiştirilen üzümler hasat edildi
        Mersin'in erkek basketbol takımı Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
        Mersin'in erkek basketbol takımı Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor