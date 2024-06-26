Mersin'de dağ koşusu etkinliği düzenlendi

Genç erkekler kategorisi birincisi Hasan Aydın ise güzel bir parkurda yarıştıklarını kaydetti.​​​​​​​

Yetişkin kadınlar kategorisinde birinci olan Senem Eser de manzara eşliğinde keyifli bir yarışma olduğunu ifade etti.

Yarışmacılar, dağlık ve zorlu arazi koşullarındaki parkurda dereceye girmek için ter dökdü.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Patikayı Keşfet, Zirveye Yerleş" sloganıyla düzenlenen organizasyon, Tarsus ilçesi İncirlikuyu Mahallesi'nde yapıldı.

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