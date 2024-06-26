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        Mersin'de dağ koşusu etkinliği düzenlendi

        Mersin'de düzenlenen "Tarsus Dağ Koşusu" etkinliğine 150 sporcu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:10 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:10
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        Mersin'de dağ koşusu etkinliği düzenlendi
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        Mersin'de düzenlenen "Tarsus Dağ Koşusu" etkinliğine 150 sporcu katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Patikayı Keşfet, Zirveye Yerleş" sloganıyla düzenlenen organizasyon, Tarsus ilçesi İncirlikuyu Mahallesi'nde yapıldı.

        Berdan Baraj Gölü kıyısında gerçekleşen koşuda, 9 ilden 150 sporcu mücadele etti.

        Yarışmacılar, dağlık ve zorlu arazi koşullarındaki parkurda dereceye girmek için ter dökdü.

        Yetişkin ve genç kategorilerinde düzenlenen yarışmada, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, spor branşlarıyla kentin güzelliklerini gözler önüne çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

        Yetişkin kadınlar kategorisinde birinci olan Senem Eser de manzara eşliğinde keyifli bir yarışma olduğunu ifade etti.

        Genç erkekler kategorisi birincisi Hasan Aydın ise güzel bir parkurda yarıştıklarını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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