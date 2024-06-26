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        Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'nin Tarsus ilçesinde tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 23:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:00
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        Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'nin Tarsus ilçesinde tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

        Mahmut Berber idaresindeki 31 AHJ 136 plakalı avakado yüklü tır, Adana-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle tır kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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