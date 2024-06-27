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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 64 zanlı yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:42
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 64 zanlı yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Eş zamanlı olarak 20 adrese yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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