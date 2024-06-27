Mersin'de hurdalıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde, sanayi sitesinde hurdalıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araçlar, plastik ve ahşap atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada hurda bir otobüs ve bazı araçlar iş makineleriyle yangın bölgesinin dışına çekildi.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.