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        Mersin'de hafif ticari aracın minibüse ve yol kenarındaki kadına çarpması kamerada

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari aracın önce minibüse, ardından yol kenarında yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:04
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        Mersin'de hafif ticari aracın minibüse ve yol kenarındaki kadına çarpması kamerada
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari aracın önce minibüse, ardından yol kenarında yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        E.E'nin kullandığı hafif ticari araç, Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce önündeki minibüse, ardından yol kenarında yürüyen B.M'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle B.M. yol kenarındaki boşluğa düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan B.M. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü E.E. ise ekiplerce gözaltına alındı.

        Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın minibüse, yol kenarındaki çöp konteynerine ve yol kenarında yürüyen kadına çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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