Mersin'de hafif ticari aracın minibüse ve yol kenarındaki kadına çarpması kamerada
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari aracın önce minibüse, ardından yol kenarında yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari aracın önce minibüse, ardından yol kenarında yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
E.E'nin kullandığı hafif ticari araç, Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce önündeki minibüse, ardından yol kenarında yürüyen B.M'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle B.M. yol kenarındaki boşluğa düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan B.M. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü E.E. ise ekiplerce gözaltına alındı.
Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın minibüse, yol kenarındaki çöp konteynerine ve yol kenarında yürüyen kadına çarpması yer alıyor.
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