Mersin'de fenalaşan yolcu minbüsünün şoförü park halindeki bir otomobile çarptı
Mersin'in Tarsus ilçesinde fenalaşan yolcu minbüsünün şoförü park halindeki bir otomobile çarptı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde fenalaşan yolcu minbüsünün şoförü park halindeki bir otomobile çarptı.
Alınan bilgiye göre, 33 HO 5045 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü S.C, 82 Evler Mahallesi'nde seyir halindeyken fenalaştı.
Minibüsü daha sonra yol kenarına çeken S.C, yolcuları indirdikten sonra kendi imkanıyla Tarsus Devlet Hastanesine gitmeye çalıştı.
S.C. hastaneye yaklaştığı sırada tekrar fenalaşınca park halindeki bir araca çarptı, daha sonra minibüsle hastane kaldırımına çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı.
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