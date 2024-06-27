Mersin'de fenalaşan yolcu minbüsünün şoförü park halindeki bir otomobile çarptı

S.C. hastaneye yaklaştığı sırada tekrar fenalaşınca park halindeki bir araca çarptı, daha sonra minibüsle hastane kaldırımına çıktı.

Minibüsü daha sonra yol kenarına çeken S.C, yolcuları indirdikten sonra kendi imkanıyla Tarsus Devlet Hastanesine gitmeye çalıştı.

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