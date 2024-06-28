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        Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

        Yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar, Mersin'in bazı kumsallarına yumurta bırakmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:28
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        Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
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        Yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar, Mersin'in bazı kumsallarına yumurta bırakmaya başladı.

        Türkiye'de deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin kumsalları, yumurtlama dönemindeki yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlıyor. Anaç kaplumbağalar, kumsalda kazdıkları alana yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

        Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsalların kaplumbağa popülasyonuna önemli katkı sunduğunu, bu alanlarda deniz kaplumbağalarının yumurtlamaya başladığını anlatan Ergene, şöyle konuştu:

        "Bu sene, sezonun ilk başları biraz serin gitmişti fakat sonradan çok hızlı bir şekilde ısındı ve özellikle deniz kaplumbağaları açısından önemli bir hızlanma da gerçekleşmiş oldu. Kumsallarımızda şu anda oldukça iyi bir sayıda yuva yapımları gerçekleşiyor. Üreme alanı olmayan kumsallarda da yumurtlama faaliyetini gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Deniz kaplumbağalarında Akdeniz popülasyonunun büyük bir kısmını Mersin kumsalları oluşturuyor. Mersin, deniz kaplumbağalarının geleceği açısından da önem arz ediyor."

        - "Bu sene yuva sayısının yüksek olacağını düşünüyoruz"

        Ergene, hayvanların yuvalama yapmasından bir süre sonra yavruların yumurtalarından çıkarak denize kavuştuğunu dile getirdi.

        Temmuz sonu ve ağustosun ilk haftasında yavruların denizle buluştuğunu vurgulayan Ergene, "Bu sene yuva sayısının yüksek olacağını düşünüyoruz. Başlangıç yavaş gitti ama sonradan sayılarının arttığını gözlüyoruz. Dönemin sonunda yuva sayılarıyla ilgili daha net bilgi verme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

        Ergene, bu deniz canlılarının yumurtlama sırasında kumsallarda rahat bırakılması gerektiğine dikkati çekti.

        Bu konuda vatandaşlara görevler düştüğünün altını çizen Ergene, şunları kaydetti:

        "Kumsallarda ateş yakılmaması, gürültü yapılmaması, ışıkların mutlaka karartılması gerekiyor. Özellikle yazlık bölgelerde bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Sahilimiz çok geniş ancak hayvanlar bunun çok az bir kısmını kullanabiliyor ve geldikleri kumsallar da belli. Bu kumsalların büyük bir kısmında da yazlıklar var. Yazlıklarda ışıklandırmalar, kaplumbağaların denize gitmesini engelleyecek şekilde denizi değil karayı aydınlatmalı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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