Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mersin'de temaslarda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Tarıkdaroğlu, kentteki programları kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Naci Yılmaz ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Tarıkdaroğlu, hizmet binasını gezdi.

        Zafer Tarıkdaroğlu, kurum personeliyle basına kapalı toplantı da gerçekleştirdi. Görüşmede, müdürlük bünyesindeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

        Daha sonra Nihat Sözmen Engelli Bakım Merkezi'ne geçen Tarıkdaroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı, burada tedavi görenlerle sohbet etti, gençlerle langırt oynadı.

        - Yapımı tamamlanan çocuk evleri sitesinde inceleme

        Tarıkdaroğlu, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde açılışı için hazırlıkları süren yeni çocuk evleri sitesinde de incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan alanı gezen Tarıkdaroğlu, çalışmalara ilişkin brifing aldı.

        Ardından geçtiği Otizm Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini inceleyen Tarıkdaroğlu, tedavi gören otizmli çocuklarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Tarımsal alan ve hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada düny...
        Bakan Yumaklı: Tarımsal alan ve hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada düny...
        Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
        Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
        Mersin'de 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması gerçekleşt...
        Mersin'de 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması gerçekleşt...
        Güvenilir gıdaya yönelik çalışmalar tek paltformda toplandı
        Güvenilir gıdaya yönelik çalışmalar tek paltformda toplandı
        Aşırı sıcakta 'ateşsiz piknik' önerisi
        Aşırı sıcakta 'ateşsiz piknik' önerisi
        Mersin'de spor okulları törenle hizmete girdi
        Mersin'de spor okulları törenle hizmete girdi