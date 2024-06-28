Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çarıklar Mahallesi'ndeki Halkalı Yaylası'nda bulunan bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        LGS sınavı birincilerden Ecem Adıyakış, matematik öğretmeni olmak istiyor
        LGS sınavı birincilerden Ecem Adıyakış, matematik öğretmeni olmak istiyor
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mersin'de temaslard...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mersin'de temaslard...
        Bakan Yumaklı: Tarımsal alan ve hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada düny...
        Bakan Yumaklı: Tarımsal alan ve hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada düny...
        Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
        Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
        Mersin'de 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması gerçekleşt...
        Mersin'de 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması gerçekleşt...
        Güvenilir gıdaya yönelik çalışmalar tek paltformda toplandı
        Güvenilir gıdaya yönelik çalışmalar tek paltformda toplandı