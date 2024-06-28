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        Mersin'de evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:43
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        Mersin'de evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Köseçoban Mahallesi Miskale mevkisinde bir evde çıkan yangında alevler, çevredeki örtülük alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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