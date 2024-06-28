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        GÜNCELLEME - Mersin'de evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangın kontrol altında

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:49
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        GÜNCELLEME - Mersin'de evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangın kontrol altında
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        Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde çıkıp makilik ve zirai alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Çarıklar Mahallesi'ndeki Halkalı Yaylası'nda bulunan bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşandı.

        Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle meyve bahçelerinin de zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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