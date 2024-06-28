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        Mersin'de baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:09 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:09
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        Mersin'de baraj gölüne giren kişi boğuldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Muhammed Yılmaz (18), Bolatlı Mahalle Dadalı mevkisindeki baraj gölü kıyısına gitti.

        Göle giren Yılmaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, gölde arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin gölden çıkardığı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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