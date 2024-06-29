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        Mersin'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:29 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:29
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        Mersin'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        E.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Denizciler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde S.T'nin idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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