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        Mersin'de akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:50
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        Mersin'de akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siteler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

        Bu sırada otomobil alt kısmından bir anda alev aldı.

        Sürücü araçtan çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

        Akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Otomobilin alev alması ve sürücünün araçtan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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