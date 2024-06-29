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        LGS sınavı birincilerinden Mehmet İlvan "stres"ten uzak kalarak başarıya uzandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet İlvan, "stres"ten uzak durarak hazırlandığı sınavda başarıya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:27
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        LGS sınavı birincilerinden Mehmet İlvan "stres"ten uzak kalarak başarıya uzandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet İlvan, "stres"ten uzak durarak hazırlandığı sınavda başarıya ulaştı.

        Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu öğrencisi İlvan, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alma başarısı gösterdi.

        Sınav sonucunu Erdemli ilçesindeki 1500 rakımlı Tozlu Yaylası'nda alan İlvan, ailesiyle elde ettiği başarının mutluluğunu paylaştı.

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile eşi Derya Kara da İlvan'ı ziyaret ederek altın hediye etti.

        Başkan Kara, gazetecilere belediyenin açtığı kurs merkezinde eğitim alan Mehmet'in Erdemli'nin gururu olduğunu anlattı.

        Mehmet İlvan da sınava rahat bir şekilde hazırlandığını ve çok fazla soru çözdüğünü dile getirdi.

        Stresten uzak kaldığını ve ailesinin de bu konuda kendisine destek olduğunu anlatan İlvan, şöyle devam etti:

        "Tam puan yapacağımı düşünmüyordum. 490 puan üzeri bekliyordum. Ankara veya gelirse İstanbul düşünüyordum. Tam olunca İstanbul Erkek Lisesi veya Kabataş Erkek Lisesi'ni düşünüyorum. Ders çalışırken ailem yüklenmedi, hiçbir zaman 'sen yapamazsın, yapamazsan böyle olur, şöyle olur' demediler. 'Sen yaparsın, çok iyi yapamazsan da sen bir yere yine gidersin' dediler."

        Baba Mustafa İlvan oğluna sınava hazırlık sürecinde baskı yapmadıklarını dile getirdi.

        Mehmet'in rahat bir programla sınava hazırlandığına değinen baba İlvan, "İyi bir sonuç aldı, denemelerde de fena değildi. Okul idarecileri, öğretmenler, rehberlik gereken desteği verdi." dedi.

        Anne Sümeyye İlvan ise oğlunun başarısından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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