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        GÜNCELLEME - Mersin'de 2 servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı şeride geçerek servis aracı ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:15
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        GÜNCELLEME - Mersin'de 2 servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı şeride geçerek servis aracı ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

        İ.K. idaresindeki 06 EEP 718 plakalı Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçti.

        Bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki uzman çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba'nın (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün, Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçmesi ve bu şeritte seyir halindeki otomobil ve servis aracına çarparak devrilmesi yer alıyor.

        - Akkuyu Nükleer AŞ açıklaması

        Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, Işıklı mevkisinde Akkuyu NGS sahasında çalışan işçileri taşıyan iki servis aracı ile bir binek aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği hatırlatıldı.

        İlk bilgilere göre, servis araçlarından birinin sürücüsünün hakimiyetini kaybederek karşı şeride yöneldiği ve diğer araçlarla çarpıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "Kaza sonucunda binek otomobilin sürücüsü ve servis aracındaki yolculardan biri hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar gerekli ilk yardımın yapılması için olay yerine gelen ambulanslar tarafından en yakın hastaneye kaldırılmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ kazanın araştırılması için jandarma ve diğer ilgili kurumlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaktadır. Soruşturma sonucunda kazaya karışan servisin bağlı bulunduğu nakliye şirketinin trafik kurallarını ihlal ettiğinin anlaşılması durumunda, ihlalden sorumlu olanlarla ilgili yasal yollara başvurulacaktır."

        Akkuyu NGS projesinin uygulanmasındaki birinci önceliğin güvenli çalışma koşullarının sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, "Akkuyu Nükleer AŞ projede yer alan tüm alt yüklenicilerden bu ilkeye azami uyum göstermelerini talep etmektedir. Akkuyu Nükleer olarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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