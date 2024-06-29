Erdemli'de mahalleler arası futbol turnuvası başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 19. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.

Kaymakamlık, Erdemli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen turnuva, Lütfi Elvan Futbol Sahası'nda yapıldı.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu, gazetecilere, turnuvaya geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kadın ve çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

Turnuvada dostluk ve kardeşliği pekiştirmek istediklerine değinen Tetikoğlu, turnuvanın yarışma değil, gençler arasında düzenlenen sosyal bir etkinlik olduğunu belirtti.