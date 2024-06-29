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        Mersin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 29.06.2024 - 22:10
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        Mersin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Bahçe Mahallesi'nde Can Yıldız'a ait konutun bahçesinde yılan olduğu bilgisini alan itfaiye personeli eve gitti.

        Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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