Mersin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bahçe Mahallesi'nde Can Yıldız'a ait konutun bahçesinde yılan olduğu bilgisini alan itfaiye personeli eve gitti.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
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