Mersin'de çamura saplanan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sürü sahibi Gazi, oğlağı bulup kendine teslim eden ekiplere teşekkür etti.

Alınan bilgiye göre, Taşobası Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Osman Turhan Gazi, oğlaklardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Gazi, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olduğu için aranırken menfezde çamura saplanmış halde bulunan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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